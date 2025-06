Death Stranding 2: On the Beach, lo nuevo del genio Hideo Kojima, no solo está generando conversación por su compleja narrativa y sus personajes únicos.

Lo que realmente está dejando a los jugadores sin aliento es su asombroso apartado técnico, en especial, la casi total ausencia de pantallas de carga. El juego es tan instantáneo al iniciar o reaparecer que muchos lo han calificado de "sobrenatural".

Desde su presentación, el título ya había cautivado por su estilo visual. Sin embargo, la capacidad de Kojima Productions para eliminar los tiempos de carga ha sido una sorpresa a otro nivel.

La clave de este impresionante logro técnico reside en la sinergia perfecta entre una versión optimizada del motor Decima y el potente SSD de la PlayStation 5. El motor Decima, desarrollado por Guerrilla Games y usado en títulos como Horizon Forbidden West, ha sido llevado a un nuevo nivel de optimización para Death Stranding 2.

