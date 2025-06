El genio japonés, Hideo Kojima regresa con Death Stranding 2: On the Beach, la secuela de su aclamado y particular videojuego que salió en 2019. A pesar de que el título saldrá al público este 26 de junio, algunos medios reconocidos dentro del universo gamer ya han tenido la oportunidad de probar e incluso terminar la nueva obra maestra de Kojima.

Sin entrar en spoilers, podemos decir que la narrativa de Kojima se acerca cada vez más al cine que a otra cosa, ofreciendo una trama increíble, llena de personajes únicos, secretos y un impacto emocional mucho mayor que el de la primera entrega. Hay giros de trama, regresos de viejos amigos y nuevos personajes que, según análisis, son incluso mejores.

Para poder disfrutar este título plenamente, es esencial haber jugado la primera entrega. La campaña principal te tomará en promedio un aproximado de unas 40 horas, aunque si eres de esos que les gusta explorar cada rincón y lugar secreto de los videojuegos, podrías pasar más de 100 horas en este universo.

