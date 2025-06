Kunitsu-Gami: Path of the Goddess fue otro de los protagonistas, con novedades para su versión de Nintendo Switch 2. Este juego de espadachines, inspirado en la cultura japonesa, celebrará su primer aniversario el 19 de julio con nuevas sorpresas y la confirmación de compatibilidad con el mouse de Nintendo Switch 2.

Capcom también confirmó el esperado regreso de CAPCOM VS SNK y anunció que Capcom Fighting Collection ya está disponible. Los nostálgicos celebraron el anuncio del remaster de Onimusha 2, que llegará en 2026, junto con un breve vistazo a Onimusha Way of the Sword.

Para cerrar el bloque de lanzamientos, se anunció una CAPCOM DIGITAL SALE que comienza hoy mismo, con ofertas imperdibles en todos los títulos de Resident Evil y otras grandes franquicias de la compañía.