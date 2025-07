Para los fans de The Last of Us, la espera por una nueva forma de jugar ha terminado. Coincidiendo con su 40º aniversario, Naughty Dog ha lanzado una actualización gratuita que incluye el esperado Modo Cronológico, permitiendo a los jugadores vivir la intensa narrativa de Ellie y Abby en un orden lineal, tal como nunca antes se había presentado.

Desde su lanzamiento original en PS4 en 2020 y su posterior remasterización para PS5, PC y Steam Deck, la historia de The Last of Us Parte II ha sido conocida por su compleja estructura narrativa, que intercala flashbacks y saltos temporales. Sin embargo, con esta nueva actualización, los jugadores podrán experimentar la travesía de ambas protagonistas siguiendo una secuencia convencional.

Naughty Dog ha expresado que "reordenar la historia de The Last of Us Parte II de forma cronológica no ha sido tarea fácil, al estar tan meticulosamente diseñada en su formato original". Esta labor fue posible gracias al trabajo colaborativo entre sus equipos y los socios de Nixxes, logrando un modo Cronológico tan fluido.

