Nuevo juego gratuito de Dragon Ball ya está disponible

El nuevo juego free-to-play de Bandai Namco y Ganbarion llega a consolas y móviles con combates 4 vs 4, juego cruzado y un enfoque en la personalización.

   
    Dragon Ball Gekishin Squadra, es el nuevo MOBA gratuito que nos ofrece Bandai. Ya está disponible para todas las plataformas( Foto de Bandai Namco )
Buenas nuevas para los fanáticos de Dragon Ball. Bandai Namco y el estudio japonés Ganbarion han lanzado Dragon Ball Gekishin Squadra, un MOBA gratuito que ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, iOS y Android. Este título representa una notable diversificación para la franquicia, que se aventura por primera vez en el popular género de combates en equipo, alejándose de los tradicionales juegos de lucha y acción.

El juego se presenta como un MOBA simplificado y accesible, con partidas intensas de 4 contra 4. El objetivo principal es la cooperación entre los jugadores para dominar el mapa, derrotar a oponentes y jefes, y finalmente destruir la base enemiga para conseguir la victoria. Aunque su mecánica recuerda a títulos clásicos del género como League of Legends, Dragon Ball Gekishin Squadra busca destacar con su estilo único y la inconfundible identidad de la franquicia.

Una de las características más atractivas del juego es su extenso elenco de 22 personajes jugables disponibles desde el lanzamiento. Los jugadores podrán elegir entre figuras icónicas como Goku, Vegeta, Piccolo y Freezer, así como personajes más recientes como Hit, los Gammas 1 y 2, y Kale y Caulifla. Cada personaje está asignado a uno de los tres roles principales: Daño, Tanque o Especialista, lo que fomenta la estrategia y la coordinación entre los equipos.

Así se ve la pantalla de elección de personaje
Así se ve la pantalla de elección de personaje ( Captura de pantalla )

El título también ha puesto un gran énfasis en la personalización, permitiendo a los jugadores modificar el aspecto de sus personajes, sus animaciones de entrada e incluso los movimientos finales. Esto, junto con el soporte para juego cruzado entre plataformas, busca crear una experiencia atractiva y social, donde los jugadores pueden formar equipos con amigos sin importar en qué dispositivo estén jugando.

Si bien la esencia de MOBA es el pilar del juego, los elementos de Dragon Ball están bien integrados para mantener el espíritu de la serie. Los personajes pueden subir de nivel en la partida al derrotar enemigos menores, que serán representados por figuras como los Cell Jr. o los Saibaman, y algunos incluso pueden transformarse, como los Saiyajin, para volverse más fuertes. Sin embargo, no todos los personajes cuentan con esta mecánica, lo que genera un equilibrio interesante.

En cuanto a la monetización, Dragon Ball Gekishin Squadra es un juego free-to-play que ofrece los personajes de forma gratuita a través del progreso del jugador. El dinero real se utiliza principalmente para adquirir elementos cosméticos. Aunque los jugadores podrán obtener estos artículos con monedas ganadas en el juego, la cantidad de recompensas parece ser limitada, lo que podría ralentizar el progreso de aquellos que no deseen gastar dinero real.

