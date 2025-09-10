Nuevo juego gratuito de Dragon Ball ya está disponible

Buenas nuevas para los fanáticos de Dragon Ball. Bandai Namco y el estudio japonés Ganbarion han lanzado Dragon Ball Gekishin Squadra, un MOBA gratuito que ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, iOS y Android. Este título representa una notable diversificación para la franquicia, que se aventura por primera vez en el popular género de combates en equipo, alejándose de los tradicionales juegos de lucha y acción.

El juego se presenta como un MOBA simplificado y accesible, con partidas intensas de 4 contra 4. El objetivo principal es la cooperación entre los jugadores para dominar el mapa, derrotar a oponentes y jefes, y finalmente destruir la base enemiga para conseguir la victoria. Aunque su mecánica recuerda a títulos clásicos del género como League of Legends, Dragon Ball Gekishin Squadra busca destacar con su estilo único y la inconfundible identidad de la franquicia.

Una de las características más atractivas del juego es su extenso elenco de 22 personajes jugables disponibles desde el lanzamiento. Los jugadores podrán elegir entre figuras icónicas como Goku, Vegeta, Piccolo y Freezer, así como personajes más recientes como Hit, los Gammas 1 y 2, y Kale y Caulifla. Cada personaje está asignado a uno de los tres roles principales: Daño, Tanque o Especialista, lo que fomenta la estrategia y la coordinación entre los equipos.

