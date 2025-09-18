Gaming Battle in Real Life: la primera competencia gamer en escenarios reales llega a Ecuador

Lo que antes era virtual ahora será físico. <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-posibles-rivales-sorteo-bombos-ranking-fifa-mundial-2026-HD10134506 target=_blank>Ecuavisa Sports</a> presenta <b>Gaming Battle in Real Life</b>, la primera competencia en <b>Ecuador</b> que traslada los <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/ea-sports-fc-26-abre-web-app-gestionar-equipo-MD10133935 target=_blank>videojuegos más populares</a> a escenarios reales. Los<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ecuavisa-wow-television-ecuatoriana-entra-era-realidad-aumentada-NC10037974 target=_blank></a>