18 sep 2025 , 14:55

Gaming Battle in Real Life: la primera competencia gamer en escenarios reales llega a Ecuador

La competencia gamer más innovadora del país pondrá a prueba a jugadores en retos físicos inspirados en videojuegos icónicos.

   
    Gaming Battle se estrena el 18 de septiembre. ( Ecuavisa )
Redacción
Kenneth Triviño
Lo que antes era virtual ahora será físico. Ecuavisa Sports presenta Gaming Battle in Real Life, la primera competencia en Ecuador que traslada los videojuegos más populares a escenarios reales. Los participantes deberán demostrar sus habilidades fuera de la pantalla para ganar un premio de USD 5 000.

  • Participantes de Gaming Battle in Real Life.
    Participantes de Gaming Battle in Real Life. ( Ecuavisa / Gabriela Burbano )
  • Pancho Molestina será presentador de este programa.
    Pancho Molestina será presentador de este programa. ( Ecuavisa / Gabriela Burbano )

Inspirado en títulos icónicos como Call of Duty, FIFA, Mario Kart, Angry Birds, Tetris y Minecraft, el formato combina desafíos físicos, trabajo en equipo y estrategias del mundo gamer, pero llevados a un campo de juego real.

Quote

“Queremos que los participantes vivan la emoción de sus juegos favoritos como nunca antes. No se trata solo de competir, sino de sentirse parte de un universo donde ellos se convierten en su propio avatar”, señaló Jimmy Zambrano, director creativo del proyecto.

Participarán hombres y mujeres de entre 18 y 30 años, provenientes de diversas ciudades del Ecuador, como Huaquillas, Quito, Cuenca y demás.

Cada semana se recreará un videojuego distinto, y quienes pierdan recibirán un Game Over y solo uno llegará al final. El ganador absoluto que supere los 6 retos será coronado como campeón y recibirá USD 5 000.

El encargado de llevar la adrenalina a la pantalla será Panchito Molestina, acompañado de padrinos como Kachafa, Emma Guerrero y Fercho Suárez, quienes apoyarán a los competidores en cada reto.

El programa se transmitirá en formato multiplataforma desde el 18 de septiembre a las 8:00 p.m. a través de:

  • YouTube: Ecuavisa
  • Ecuavisa Play
  • TikTok: @ecuavisaec
  • Instagram: @ecuavisatv

    • Durante 6 semanas, los gamers se enfrentarán a pruebas basadas en un videojuego distinto en cada episodio. Al final, solo uno escuchará la palabra mágica: Winner.

