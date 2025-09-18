EA Sports FC 26 abre su mercado: cómo usar la Web App para gestionar tu equipo

El universo de EA Sports FC 26 se expande con el lanzamiento de su Web App, una herramienta diseñada para que los fanáticos de Ultimate Team puedan empezar a construir sus equipos y gestionar el mercado de transferencias antes de que el juego completo esté disponible en consolas y PC. Esta plataforma representa una oportunidad para adelantarse a la competencia y comenzar la temporada con una ventaja significativa.

La Web App, accesible desde cualquier navegador, permite a los usuarios realizar tareas clave de gestión. Entre sus funcionalidades se encuentran la apertura de sobres de bienvenida, la compraventa de jugadores en el mercado de transferencias, la personalización de tu club y la realización de Desafíos de Creación de Plantillas (DCP). Esto brinda a los jugadores la posibilidad de organizar sus equipos y acumular monedas días antes del lanzamiento oficial.

Para acceder a la Web App, los usuarios deben utilizar una cuenta de EA Sports válida, la misma que usaron en la edición anterior del juego. Es importante destacar que los jugadores que hayan tenido una cuenta activa en ediciones previas tienen prioridad de acceso al mercado de transferencias desde el primer día. Los nuevos usuarios, en cambio, deberán esperar al lanzamiento del juego completo y demostrar una actividad regular para desbloquear el acceso completo al mercado.

El lanzamiento de EA Sports FC 26 está programado en distintas fechas, dependiendo de la edición y la plataforma. La Ultimate Edition estará disponible a partir del 18 de septiembre para PC y el 19 de septiembre para consolas. Por su parte, la versión estándar llegará el 25 de septiembre a PC y el 26 de septiembre a consolas. El acceso anticipado a través de la Ultimate Edition, o las suscripciones de EA Play, permiten comenzar a jugar antes y obtener recompensas exclusivas, como cartas especiales del equipo de la semana.

El uso de la Web App y la Companion App es una estrategia fundamental para quienes buscan dominar Ultimate Team. En los primeros días de la temporada, los precios en el mercado de transferencias son muy volátiles, lo que facilita el comercio de jugadores para conseguir monedas de manera rápida. Además, es el momento ideal para abrir los sobres iniciales y comenzar a formar una plantilla sólida para los primeros torneos online.

La Web App no permite jugar partidos, ya que su propósito es puramente administrativo y estratégico. Esta limitación subraya su rol como una herramienta complementaria, no como una versión completa del juego. El progreso que realices en ella se sincroniza automáticamente con tu cuenta de juego en la consola o PC, lo que garantiza una transición fluida al momento de empezar a jugar.

