En muchas ocasiones, cumplir aquel cometido no es tan fácil que digamos, pero noticias como " Ecuador aparece en la revista de National Geographic" alimentan esa esperanza que puede convertirse en una realidad.

En esa época lo pasé en Morona Santiago, con indígenas, eso como que despertó mucho en mí (tenía 19 años) esa curiosidad por la cultura indígena. Me gustaba viajar muchísimo, se juntaron estas tres características: la fotografía, los viajes y esta parte cultural.

Soy fotógrafo, tengo 48 años, inicialmente soy ingeniero agropecuario pero la fotografía siempre fue mi hobby, después con el paso del tiempo me dediqué de lleno. Estudié en Argentina, yo tuve la oportunidad de ser misionero, con los sacerdotes salesianos, un año y medio.

La cultura de la gente, no necesariamente la indígena, pero sí de todo el mundo.

Entonces estaba esta señora sentada, le dije que sonría, y simplemente sonrió. Ya después como que siguió su escena normal, pero por lo menos para la foto me brindó una sonrisa. Esta foto la tomé hace más de 10 años.

Siempre el pueblo indígena, o al menos considero a los indígenas de la sierra, es complicado de fotografiar, son bastante cerrados, pero creo que cuando son lugares muy turísticos o son en zonas más turísticas de ciudad. Pero cuando están en casa, en su campo, en lugares que no son visitados por turistas son muy amables, muy abiertos.

No pude seguir su ritmo, entonces lo acompañe hasta un punto en el páramo. Cuando decidí regresarme me topo con esta indígena que estaba solita, pastoreando. En esta zona del Chimborazo, muy temprano van (en su mayoría mujeres acompañadas de niños) llevando a pastorear animales: ovejas, llamas, alpacas.

La historia arranca un día que quise fotografiar a Baltazar Ushca, el hielero del Chimborazo, un fallido primer intento porque la segunda vez sí lo pude fotografiar. En esa ocasión me fui con él, dejé parqueado mi carro lo más alto que pude, porque el camino para llegar hasta allí no se puede hacer en carro.

Siempre me ha gustado viajar y el mundo rural, eso ha desencadenado muchas cosas. Yo tengo un banco de imágenes gigantesco de Ecuador de todo sentido (...) con el paso del tiempo se ha ido modernizando la forma de difundir la fotografía. Siempre estoy mochileando y tomando fotos.

Viajo por todo el Ecuador haciéndolo, ampliando mi banco de imágenes. Antes de la pandemia estuve viajando por el mundo, casi hace dos años. Cuando estaba fuera el negocio era a través de clientes que me contactaban, hoy por hoy a través de redes sociales o WhatsApp. Viajaba con mi computadora y mi disco duro portátil, así podía trabajar.

De alguna manera me ayudaba de esa forma, en algunas ocasiones tomé fotos para hoteles e hice canje por las habitaciones, y eso, esa era una manera en la que yo estaba viajando mientras generaba algo de dinero.

Con respecto a si es realidad o no, para mí es de acuerdo a cómo quieres llevar tu vida, me refiero a que tú dices, bueno, suena tan fantástico eso de viajar por el mundo mientras ganas plata. Si tú piensas que vas hacerte millonario, eso no es así. Puedes trabajar como fotógrafo y tener algo de dinero.

En Ecuador y estas nuevas generaciones se ha ampliado la gama de fotógrafos de todo tipo, por eso no es tan fácil, hay mucha competencia.