Sus obras han sido expuestas, desde 2019, en reconocidas galerías, hoteles y festivales de Dubái como Double-Tree by Hilton, The Design House, Sikka Arts and Design Festival, entre otros.

Actualmente, sus cuadros, además de estar en exposiciones, se muestran en lo que ella llama el “reconocimiento más importante” de su carrera. Se trata de su estudio de arte en una casa patrimonial que Dubái Cultura le otorgó. “Es muy difícil que se lo den a cualquier artista, para mí es un honor estar en ese espacio como estudio permanente”.

La cuencana de 35 años es la única artista latinoamericana en exponer sus obras en un estudio galería de la entidad cultural del país árabe.

Lea también: Pintura de Frida Kahlo que ella tiró a la basura es vendida en USD 8,63 millones

Además, segura que “es un honor hacer arte en Dubái, y recibir a personas maravillosas en mi estudio, personalidades, autoridades”, e indicó" las visitas me hacen sentir valiosa, porque admiran mi trabajo”.

“Creo que los sueños se pueden lograr de la mano de Dios, él ha puesto dones en mis manos y simplemente las personas lo están reconociendo”.