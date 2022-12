Khalid Al Misslam, segundo periodista que fallece en el Mundial de Qatar 2022

Todavía no se conocen los motivos de la muerte de Khalid de 43 años , incluso, se lo pudo ver muy cerca de Cristiano Ronald o cuando estuvo en el banquillo cantando el Hinmo Nacional de Portugal, retratando ese momento para el canal de televisión Al Kass, miembro de Bein Sports.

Grant Wahl, el primero

Grant Wahl, reconocido periodista estadounidense de 49 años murió durante el final del tiempo extra entre la Selección Argentina y Países Bajos, en la tribuna de prensa del estadio Lusail. Habría sufrido un paro cardíaco, pero su hermano denunció que fue un asesinato.

Su hermano compartió un video en su cuenta de Instagram y aseguró que se trató de un homicidio: "Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano simplemente haya muerto, creo que fue asesinado. Y solo pido cualquier ayuda”.

Sin embargo, días después desmintió que se tratara de un asesinato. "En cuanto me enteré de su muerte lo primero que pensé es que había sido asesinado. Me basé en cosas que dijo las dos últimas veces que hablé con él. Pero obviamente no sé nada seguro", señaló en Twitter.

