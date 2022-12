Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, fue amenazada por su propia hermana en vivo

Pero no solo eso, también manifestó con respecto a una presunta mala actitud de parte de la pareja del deportista : “De la familia de Georgina y mía me he enterado por ellos, que ella se ríe de mí o se alegra por mi situación. Se avergüenza de mí. Es una sinvergüenza y una mala persona”.

“A veces tengo para comer, otras no; a veces tengo para pagar el alquiler, otras no. Le mandé el teléfono del colegio de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero ella nunca pagó ” , declaró la familiar.

“No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar. No me gustaría que la gente supiera la verdad. ¿Hay algún miedo de que algo pueda salir a la luz?”, sentenció con tono amenazante una de las hermanas Rodríguez.

Cristiano Ronaldo anuncia el fallecimiento de uno de los hijos que esperaba

Para calmar la escena, Patricia intentó dejar en claro sus intenciones: “No soy una persona a la que le guste la confrontación o enojarse con ella. Creo que tenemos que hablar sobre lo que pasó y poner fin a esta situación".