Muere en Catar periodista deportivo que cubría el partido Argentina-Países Bajos

El periodista deportivo estadounidense Grant Wahl, reconocido en su país por manejar temas de fútbol, murió este viernes 9 de diciembre en Catar mientras cubría el partido entre Argentina y Países Bajos, en el marco de los cuartos de final del Mundial.

Según reporta la agencia de noticias The Associated Press (AP), Wahl se desvaneció en el estadio de Lusail y no pudo ser revivido.

La selección de fútbol de Estados Unidos confirmó el deceso del comunicador social.