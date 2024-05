¿Will Smith y Messi juntos en una nueva película?: esto es lo que se sabe sobre Bad Boys 4

El actor Will Smith se ha mantenido activo en distintos proyectos, a pesar de su última polémica del golpe en la gala de los Oscar 2022. En los últimos días, ha estado promocionando su nueva película Bad Boys: Ride or Die en España y sorprendió a sus seguidores con un video.

Martin Lawrence y Will Smith

Martin Lawrence y Will Smith ( )

Will Smith, junto a su compañero de rodaje Martin Lawrence, se los observa planeando una jugada de fútbol en el jardín, hasta que aparece Messi y patea el balón directo a la cámara.

El actor acompañó al video con un mensaje, "pateando con los chicos" causando varias reacciones en los seguidores, además el clip cuenta con más de cuatro millones de likes y alrededor de 20 mil comentarios.

Varias personas comentaron "todos los que están ahí son GOATS", "Duela a quien le duela, Messi y Smith son grandes", "el crossover que no sabía que necesitaba, hasta que lo vi". No solo eso, incluso especularon que el campeón mundial, podría ser parte de la nueva película de Will Smith.