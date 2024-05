El actor publicó por medio de su red social Instagram una fotografía del set, en la cual se ve irreconocible. Se observa a Dwayne en la esquina del ring, con un cabello ondulado y su rostro se ve diferente, todo esto mientras dos personas se encuentran ayudando al actor.

La actriz británica, Emily Blunt, también será parte de este proyecto, protagonizando a la esposa del luchador Mark Kerr. Además, Emily y Johnson anteriormente fueron compañeros en la cinta de Disney, Jungle Cruise.

Blunt confesó que tras ver el documental The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr, supo que ese papel debía ser interpretado por La Roca, por lo que fue recomendado.

Dos meses atrás, Johnson expresó su emoción por ser parte de esta nueva cinta, también afirmó otros factores como la sinopsis de la historia en una entrevista con Variety.