Rosalía y Hunter Schafer, de Euphoria, sí fueron novias: la confirmación salió de su propia boca

La actriz de la aclamada serie Euphoria soltó todo en una entrevista con GQ México: "Tengo amistades muy bonitas con gente con la que he tenido relaciones sentimentales , y Rosalía sigue siendo de la familia pase lo que pase", manifestó, sin tapujo alguno.

Según cuenta la propia Hunter, el amor nació durante el otoño e invierno del año 2019, justo después de que la ruptura entre la española y su colega musical , C. Tangana, fuera uno de los romances más sonados en la industria. En aquel entonces la situación fue tildada de un rumor creado por sus propios fanáticos, sin embargo, resulta haber sido cierto.

"Se ha especulado mucho durante mucho tiempo. Una parte de nosotras quiere acabar con todo eso, y otra dice: '¡Pero por qué, si no es asunto de nadie!'. Pero al final es algo que me alegra compartir. Y creo que ella también lo siente así", concluyó, cerrando finalmente el capítulo que muchos tildaban por real (no fallaron).

Rosalía le dedicó su interpretación de "Se nos rompió el amor" a Rauw Alejandro en los Latin Grammy

Pese a que románticamente el lazo concluyó después de algunos meses, aún son amigas cercanas, prueba de ello fue su encuentro en Los Ángeles este enero, en 2024, fotografías tomadas por paparazzis las mostraron cercanas, sonrientes y plenas.

Mientras que Rosi está en una relación con el actor Jeremy Allen White, Hunter aún se recupera de su ruptura amorosa con Dominik Fike.