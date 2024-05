La niña de diez años estuvo acompañada por su coprotagonista Jennifer Hudson, quien ha parecido en numerosas películas como Sex and The City - La película .

Kim Kardashian y Kanye West no se perdieron el debut de su hija, por lo que estuvieron presentes, igual que otros miembros de su familia apoyando a North. El concierto tuvo una segunda fecha el sábado pasado, y luego se incluirá en la plataforma de Disney+, según un comunicado de prensa.

A pesar de que se veía emocionada al actuar, muchos usuarios expresaron comentarios negativos ante la presentación de North como: "lo siento, pero North West no debió obtener el papel de Simba en El Rey León en el Hollywood Bowl", "Disney debería sentirse avergonzada por la actuación de North West", "West no es una talentosa chica y que su lugar este donde no pertenece, es una locura".

Mientras que otros usuarios defendían que es una niña, la cual se puede equivocar y que no se puede odiar a alguien que nació en un espacio lleno de famosos y donde las cámaras siempre siguen.

