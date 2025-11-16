¡Los famosos muñecos Labubu tendrán su película! Aquí todos los detalles

<b>Labubu</b>, los muñecos con un rostro monstruoso pero adorables, podrían llegar a la pantalla grande. <b>Sony Pictures</b> adquirió los derechos de estos juguetes chinos para <b>estrenar una película</b> y, en caso de <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/woody-villano-verdad-toy-story-IH10429616 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/the-legend-of-zelda-nintendo-revela-actores-link-zelda-live-action-DE9767533 target=_blank></a></b><b></b><b></b>