16 nov 2025 , 12:14

¡Los famosos muñecos Labubu tendrán su película! Aquí todos los detalles

Según el medio The Hollywood Reporter, esta semana Sony Pictures cerró un acuerdo para desarrollar la cinta cinematográfica de estos juguetes.

   
    Labubus( Internet )
Redacción
Labubu, los muñecos con un rostro monstruoso pero adorables, podrían llegar a la pantalla grande. Sony Pictures adquirió los derechos de estos juguetes chinos para estrenar una película y, en caso de ser exitosa, lanzar una posible franquicia.

Aún se desconoce si la cinta será en live action o animación. Tampoco hay director ni equipo de producción confirmados. Labubu fue diseñado por Kasing Lung, de Hong Kong, pero su éxito despegó cuando el minorista chino Pop Mart se hizo cargo de su fabricación.

Lisa con su Labubu
Lisa con su Labubu ( Internet )

Estos juguetes se volvieron virales gracias a la estrategia de Pop Mart de venderlos en cajas sorpresa, de modo que los compradores desconocían qué muñeco les tocaría.

También ganaron popularidad porque varias celebridades comenzaron a usarlos como accesorios. Entre ellos, Lisa, miembro del grupo de K- pop, Blackpink.

