¡Los famosos muñecos Labubu tendrán su película! Aquí todos los detalles

Aún se desconoce si la cinta será en live action o animación . Tampoco hay director ni equipo de producción confirmados. Labubu fue diseñado por Kasing Lung , de Hong Kong, pero su éxito despegó cuando el minorista chino Pop Mart se hizo cargo de su fabricación.

Labubu , los muñecos con un rostro monstruoso pero adorables, podrían llegar a la pantalla grande. Sony Pictures adquirió los derechos de estos juguetes chinos para estrenar una película y, en caso de ser exitosa, lanzar una posible franquicia.

Lisa con su Labubu ( )

Estos juguetes se volvieron virales gracias a la estrategia de Pop Mart de venderlos en cajas sorpresa, de modo que los compradores desconocían qué muñeco les tocaría.

También ganaron popularidad porque varias celebridades comenzaron a usarlos como accesorios. Entre ellos, Lisa, miembro del grupo de K- pop, Blackpink.

