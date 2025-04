La incursión de Jin en la gira Music Of The Spheres es la segunda del k-pop junto a Coldplay, siendo la primera la realizada la semana pasada con el grupo surcoreano Twice en el Goyang Stadium de Seúl.

En esta ocasión, Chris Martin, vocalista de la banda británica, invitó a un joven del público que sostenía un cartel que decía: “Hermano, elígeme. ¿Puedo cantar The Astronaut contigo?”.

Cuando subió al escenario, Jin se presentó ante el público que no lo reconoció hasta que se presentó, “Me llamo Jin. Y soy de BTS”. Siguiendo al gesto, Martin respondería con un