Angelina Jolie visita una de las ciudades más atacadas de Ucrania

La actriz y directora estadounidense Angelina Jolie visitó la ciudad ucraniana de Jersón, una de las zonas más castigadas por los bombardeos diarios de Rusia. La intérprete recorrió un hospital de maternidad y pediatría, donde fue fotografiada jugando con niños ingresados. Su presencia fue confirmada por la agencia pública Ukrinform, la radiotelevisión Suspilne y funcionarios locales, entre ellos el exconsejero municipal Vitali Bogdánov, quien compartió una imagen de Jolie usando un chaleco antibalas de la organización humanitaria Legacy of War Foundation en un refugio antiaéreo.

Jersón vive bajo ataques constantes de artillería y drones lanzados desde la orilla oriental del río Dniéper. El 29 de octubre, un bombardeo contra un hospital infantil dejó nueve heridos, un reflejo del alto riesgo al que estuvo expuesta la actriz. No es su primera visita a Ucrania: en 2022 estuvo en Lviv, cerca de la frontera con Polonia, donde se reunió con niños heridos y familias desplazadas por el conflicto.