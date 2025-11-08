Cine
Angelina Jolie visita una de las ciudades más atacadas de Ucrania

La actriz recorrió un hospital infantil y un refugio subterráneo en una de las ciudades más peligrosas del sur de Ucrania.

   
    Angelina Jolie.( Foto: Internet. )
La actriz y directora estadounidense Angelina Jolie visitó la ciudad ucraniana de Jersón, una de las zonas más castigadas por los bombardeos diarios de Rusia. La intérprete recorrió un hospital de maternidad y pediatría, donde fue fotografiada jugando con niños ingresados. Su presencia fue confirmada por la agencia pública Ukrinform, la radiotelevisión Suspilne y funcionarios locales, entre ellos el exconsejero municipal Vitali Bogdánov, quien compartió una imagen de Jolie usando un chaleco antibalas de la organización humanitaria Legacy of War Foundation en un refugio antiaéreo.

Jersón vive bajo ataques constantes de artillería y drones lanzados desde la orilla oriental del río Dniéper. El 29 de octubre, un bombardeo contra un hospital infantil dejó nueve heridos, un reflejo del alto riesgo al que estuvo expuesta la actriz. No es su primera visita a Ucrania: en 2022 estuvo en Lviv, cerca de la frontera con Polonia, donde se reunió con niños heridos y familias desplazadas por el conflicto.

Angelina Jolie.
Angelina Jolie. ( Foto: Internet. )

Legacy of War Foundation compartió fotos y declaraciones de la visita, destacando que la educación y la atención médica han sido trasladadas a instalaciones subterráneas para protegerse de los ataques. Jolie afirmó que la población de Mykolaiv y Jersón “vive con peligro cada día, pero se niega a rendirse”, y subrayó la necesidad urgente de garantizar seguridad y apoyo a las familias que buscan reconstruir sus vidas tras casi tres años de guerra.

La plataforma de recaudación U24, creada por el presidente Volodímir Zelenski, también agradeció públicamente la visita, calificándola de un gesto vital de solidaridad. Autoridades regionales de Jersón destacaron que la presencia de figuras internacionales recuerda a los habitantes que “no están olvidados”, en un momento en que la ONU documenta el uso de drones rusos contra civiles y la región reporta cientos de estos artefactos derribados cada semana.

