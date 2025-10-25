Ucrania pide a sus aliados protección aérea tras bombardeos rusos que dejaron cuatro muertos

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió nuevamente el sábado a sus aliados proteger el espacio aéreo de su país, pocas horas después de que bombardeos rusos mataran a cuatro personas e hirieran a otras 20 durante la noche.

El día anterior, Zelenski y sus aliados se reunieron en Londres para discutir el suministro de armas de largo alcance y sistemas de protección aérea a Kiev.

"Nuestros socios disponen de los sistemas necesarios y pueden ayudar a defender a Ucrania" contra los misiles balísticos rusos utilizados en "casi todos sus ataques", explicó el dirigente ucraniano en redes sociales.

Zelenski dijo que hay que prestar "especial atención a los sistemas Patriot", las costosas baterías antiaéreas de diseño estadounidense, eficaces contra estos misiles.

También declaró que, desde principios de año, Rusia ha lanzado contra Ucrania "alrededor de 770 misiles balísticos" y más de "50 misiles Kinjal" hipersónicos, difíciles de interceptar para la defensa aérea.