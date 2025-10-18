Líderes europeos respaldan a Ucrania tras reunión entre Zelenski y Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó la tarde del viernes a varios líderes europeos sobre su reunión en Washington con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la que discutieron la seguridad y el futuro del conflicto con Rusia. En una conversación telefónica conjunta, los socios europeos reafirmaron su apoyo a Kiev y la necesidad de alcanzar una paz “justa y duradera” para el país invadido desde 2022.

Durante la llamada, Zelensky calificó su encuentro con Trump como “productivo y extenso” y destacó que la prioridad es “proteger tantas vidas como sea posible y fortalecer la seguridad de Europa”. Agradeció, además, el respaldo de figuras como Keir Starmer, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Ursula von der Leyen y Mark Rutte, quienes se comprometieron a mantener la coordinación transatlántica y ampliar la presión sobre Moscú mediante nuevas sanciones y el uso de activos rusos congelados.

El canciller alemán, Friedrich Merz, subrayó que Zelensky cuenta con el pleno apoyo de Alemania y sus aliados en el camino hacia la paz. “Ahora Ucrania necesita un plan de paz”, afirmó. Por su parte, Zelensky aseguró que su reunión con Trump podría acercar el fin de la guerra, y recalcó que “Rusia debe poner fin a la agresión que ella misma inició”. Ambos líderes discutieron sobre el posible suministro de misiles Tomahawk, aunque acordaron no divulgar detalles para evitar una escalada del conflicto.

Pocas horas después del encuentro, Rusia lanzó un ataque masivo con más de 600 drones sobre territorio ucraniano. Según los datos oficiales, se utilizaron al menos 642 drones de distintos tipos, además de fuego de artillería pesada, en una de las ofensivas más intensas de las últimas semanas. El episodio subraya la urgencia de las negociaciones y la fragilidad del escenario militar en Europa del Este.