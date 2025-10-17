El príncipe Andrés renuncia a sus títulos reales en medio de las acusaciones del caso Epstein

El Príncipe Andrés, hermano del Rey Carlos III del Reino Unido, ha dado un paso significativo al anunciar que dejará de usar sus títulos y honores reales restantes. Esta decisión, tomada en consulta con el monarca, busca evitar que las continuas acusaciones en torno al Caso Epstein en su contra sigan distrayendo el trabajo de la Corona británica. El duque de York, de 65 años, hizo pública su determinación en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham el viernes 17 de octubre. Lea: Príncipe Harry acusa a diario británico de espiar a William y Kate en nuevo caso judicial

El príncipe Andrés (d) y el rey Carlos (i). ( )

El anuncio profundiza el aislamiento de Andrés de la vida pública. En 2022, la reina Isabel II ya le había retirado sus títulos militares y patrocinios reales tras una demanda de agresión sexual (que Andrés resolvió fuera de los tribunales), momento en el que también dejó de usar el tratamiento de Su Alteza Real. En el comunicado emitido en el sitio web de la Familia Real británica, el príncipe expresó:

"En conversación con El Rey, y mi familia inmediata y extendida, hemos concluido que las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real", declaró el Príncipe Andrew.

Aunque legalmente se requeriría una ley del parlamento británico para despojarlo por completo de sus dignidades, el comunicado confirma que el hasta ahora duque de York dejará de usarlas públicamente. "Con el acuerdo de Su Majestad, sentimos que debo ir un paso más allá. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos", afirmó.

Comunicado oficial de la Casa de Windsor. ( )

Esto incluye el cese en el uso del título de Duque de York, una nobleza de élite tradicionalmente otorgada al segundo hijo del soberano desde 1474, y su posición como caballero de la prestigiosa Orden de la Jarretera. La decisión ocurre en un momento de renovado interés público sobre los vínculos del Príncipe Andrés con el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Recientes informes han revelado supuestos correos electrónicos que sugieren que el Príncipe mantuvo contacto con Epstein incluso después de haber afirmado que había roto lazos con él.

En julio de 2011, Andrés cesó en su cargo de enviado comercial y cortó toda relación con Epstein. ( )