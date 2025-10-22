Mundo
EE.UU.: Anunciará un aumento sustancial en sus sanciones a Rusia en las próximas horas

El secretario del tesoro de Estados Unidos adelanto que su país se prepara para enviar una serie de sanciones a Rusia después de aplazar indefinidamente la cumbre que mantenían las dos naciones.

   
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin. ( EFE )
EFE
Redacción y EFE
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un aumento sustancial en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin.

"Vamos a anunciar después del cierre de los mercados de esta tarde o a primera hora de mañana un aumento sustancial de las sanciones a Rusia", adelantó Bessent a la prensa en la residencia presidencial, sin ofrecer más detalles sobre la magnitud de las acciones."Esta será una de las sanciones más severas que hemos impuesto a Rusia", apuntó minutos después a la cadena Fox News.

Las declaraciones del secretario del Tesoro, que hoy viajará a Malasia para reunirse con una delegación china, coinciden con la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a Washington para dialogar con Trump sobre el fin de la guerra de Moscú en Ucrania.

Este martes, la Casa Blanca precisó que no tiene "planes inmediatos" para una nueva cumbre entre el mandatario estadounidense y el líder ruso, después de que Trump afirmara la semana pasada que el encuentro se realizaría en un corto plazo.

"El conflicto que falta por solucionar en el mundo, que sería el noveno al que le encuentra una solución, es el que hay entre Rusia y Ucrania, pero el presidente Putin no ha mostrado disposición a negociar de manera honesta y directa, como esperábamos", declaró Bessent.

Según dijo, Trump se marchó de la cumbre celebrada en Alaska el pasado 15 de agosto cuando "se dio cuenta de que las cosas no estaban avanzando"."Ha habido contactos informales, pero el presidente está decepcionado por el lugar en el que se encuentran las negociaciones", añadió.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022, Washington ha sancionado a más de 6.000 personas y entidades vinculadas a la maquinaria bélica rusa, acciones que ha ido ampliando y endureciendo en respuesta a nuevos ataques y las escaladas en el conflicto.

Washington ha coordinado estas medidas con la Unión Europea, Reino Unido y otros países aliados. Como parte de la guerra comercial que libra contra sus socios comerciales, Trump impuso aranceles de hasta el 50 % a la India como represalia por la compra de crudo ruso y amenazó en julio pasado con tarifas adicionales sobre las altas tasas que ya pesan sobre Moscú si la nación rusa no trabaja en pos de un cese el fuego duradero con Kiev.

Rusia
EEUU
Ucrania
conflicto Rusia y Ucrania
sanciones EEUU
sanciones económicas
Donald Trump
Vladimir Putin
EEUU
