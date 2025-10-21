Colombia: Uribe celebra su absolución y afirma que la Justicia está por encima de la política

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este martes, tras ser absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, que la majestad de la Justicia tiene que estar por encima de la política.

"Hoy recordé a mis profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, que eran de ideas contrarias, opuestas entre ellos, como Carlos Gaviria y Nódier Agudelo, y, sin embargo, infundían en la cátedra que la majestad de la Justicia tiene que estar por encima de la política", dijo Uribe en una breve declaración en directo a través de su canal de YouTube.

LEA: Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, es absuelto en segunda instancia por el delito de soborno

El expresidente, fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, agregó que de sus profesores aprendió que no hay que juzgar "percepciones sobre el ser humano" sino apegarse "al cotejo entre la norma jurídica y los hechos (...) sin dejarse impresionar por los juicios de amigos o adversarios".

Uribe, quien aseguró haber dicho "la verdad a lo largo de esta extensa vida pública", agradeció a sus abogados, a los medios de comunicación grandes y pequeños y a sus simpatizantes por su apoyo y sus oraciones.

El exmandatario fue condenado en primera instancia el 1 de agosto de este año por la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá por los delitos que hoy el Tribunal Superior de Bogotá, bajo la ponencia del magistrado Manuel Antonio Merchán, anuló al considerar que no había prueba directa suficiente para sostener la condena.

Este caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando el expresidente demandó al político de izquierdas Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Pero la Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo de derechas que durante el conflicto armado colombiano se enfrentó a las guerrillas de izquierda.

Cepeda, hoy senador y precandidato presidencial, acreditado como víctima en este proceso, aseguró tras conocerse el fallo que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que tendrá la última palabra.

Esta absolución allana el camino para el regreso de Uribe a la actividad electoral, pues será el número 25 en la lista cerrada al Senado del Centro Democrático para las elecciones legislativas del 8 de marzo del año próximo.