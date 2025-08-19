El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

El <b>Tribunal Superior del Distrito Judicial </b>de <b>Bogotá </b>ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente colombiano <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/alvaro-uribe-plantea-coalicion-democratica-colombia-elecciones-de-2026-NC9949186 target=_blank>Álvaro Uribe</a></b> (2002-2010), condenado en <b>primera instancia a 12 años </b>de <b>prisión</b><b></b><b></b><b></b><b></b> <i></i><b></b><b></b><i></i> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/tribunal-bogota-deniega-suspension-provisional-detencion-domiciliaria-ex-presidente-alvaro-uribe-AF9887882 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><i></i><i></i> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><i></i><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/en-vivo-colombia-caso-alvaro-uribe-justicia-dictaminara-veredicto-contra-expresidente-DK9840555 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>