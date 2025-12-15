Esto se sabe sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa: su hijo es el principal sospechoso

Según reportes, los cuerpos de la pareja fueron descubiertos el domingo 14 de diciembre. <b>El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD)</b> recibió una llamada por una emergencia médica alrededor de <b></b><i></i><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.tmz.com/2025/12/14/rob-reiner-wife-michele-found-dead-los-angeles-home/ target=_blank></a><i></i> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/pamela-genini-modelo-italiana-asesinada-24-punaladas-exnovio-milan-CL10287317 target=_blank></a> <b></b><b></b><i></i><b></b>