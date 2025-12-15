Esto se sabe sobre la muerte de Rob Reiner y su esposa: su hijo es el principal sospechoso

El mundo del cine y la televisión se encuentra en estado de shock tras la trágica noticia del fallecimiento del aclamado actor y director Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Singer Reiner. La pareja fue encontrada sin vida el domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, en un caso que el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga como un presunto homicidio. La ola de consternación se ha intensificado ante los detalles que rodean su muerte. Medios estadounidenses señalan que un familiar directo del cineasta ha sido señalado por fuentes cercanas y estaría siendo investigado por la policía en relación con este doble homicidio. Esto es lo que se conoce hasta el momento sobre la escalofriante tragedia. Lea: Cristiano Ronaldo aparecerá en la próxima entrega de Rápidos y Furiosos

Imagen de archivo del director y productor Rob Reiner y su esposa, Michelle. ( )

¿Qué se sabe del crimen?

Según reportes, los cuerpos de la pareja fueron descubiertos el domingo 14 de diciembre. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) recibió una llamada por una emergencia médica alrededor de las 3:30 p.m. hora local. Al llegar, encontraron a Reiner y a su esposa muertos con heridas compatibles con un acuchillamiento, de acuerdo con el diario Los Angeles Times. TMZ precisa que las lesiones eran "consistentes con un cuchillo". Lea: Pamela Genini, modelo italiana, es brutalmente asesinada de 30 puñaladas por su exnovio Fuentes citadas por TMZ señalan que la agresión ocurrió tras una posible discusión el domingo, y la hija de la pareja fue quien encontró los cuerpos y comunicó a la Policía que un miembro de la familia podría ser el responsable. Los Angeles Times indica, además, que no había señales de que la entrada a la vivienda hubiera sido forzada.

¿Quién es el principal sospechoso?

La investigación del caso ha tomado un giro personal, ya que la Policía de Los Ángeles está interrogando a un familiar cercano. Según la revista People, múltiples fuentes cercanas a la familia identifican al hijo mediano de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, como el presunto culpable. Según este medio, Nick Reiner está siendo interrogado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. No obstante, la Policía no ha confirmado esta información ni ha realizado arrestos hasta el momento. Nick Reiner ha hablado abiertamente en el pasado sobre sus luchas contra las adicciones.

Fotografía de archivo del actor estadounidense Rob Reiner, en el Teatro Chino de Grauman en Hollywood. ( )

Reiner, una figura icónica, dejó una huella imborrable, siendo recordado por su papel de Michael Meathead Stivic en la serie de los años 70 All in the Family, y por dirigir clásicos cinematográficos como This is Spinal Tap (1984), Cuenta Conmigo (1986) y La Princesa Prometida (1987). La noticia ha causado una profunda conmoción en el mundo del arte y la política, dado el conocido activismo político de Reiner. El expresidente Barack Obama expresó su dolor, diciendo: "Estamos desconsolados". En un comunicado a Variety, la familia Reiner lamentó la pérdida:

"Es con profundo pesar que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta repentina pérdida, y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil".