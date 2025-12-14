Roberto Carlos sale ileso tras accidente durante grabación televisiva en Brasil

El cantante brasileño Roberto Carlos, de 83 años, resultó ileso luego de verse involucrado en un accidente automovilístico ocurrido la madrugada del domingo 14 de diciembre en la ciudad de Gramado, en Brasil. El incidente se produjo mientras el artista participaba en la grabación de un programa especial de fin de año para la cadena TV Globo.

También lea: Dua Lipa sorprende con show privado en Cancún tras cerrar su gira mundial

Según informó la televisora, el vehículo que conducía el músico, un Cadillac, presentó una falla en el sistema de frenos, lo que provocó que impactara contra varios automóviles pertenecientes al equipo técnico que trabajaba en el rodaje. Como medida preventiva, Roberto Carlos y tres integrantes de su equipo fueron trasladados a un hospital local para someterse a evaluaciones médicas.

Tras los exámenes correspondientes, todos fueron dados de alta sin complicaciones. A través de su cuenta oficial de Instagram, el equipo del artista calificó el hecho como un “pequeño accidente” y aseguró que no hubo consecuencias de gravedad. “Agradecemos las muestras de cariño y confirmamos que todos los involucrados se encuentran bien”, señalaron en el comunicado.

También le puede interesar: Fallece Abraham Quintanilla, padre y mánager de Selena, a los 86 años

Debido al incidente, el cantante canceló dos conciertos previstos para este domingo y lunes en Río de Janeiro, aunque mantiene en agenda presentaciones a finales de diciembre y una gira internacional por Estados Unidos y México a partir de febrero. Considerado una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana, Roberto Carlos es también un reconocido aficionado a los automóviles de lujo, una pasión que ha quedado reflejada en varias de sus canciones más populares.