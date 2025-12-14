Música
Dua Lipa sorprende con show privado en Cancún tras cerrar su gira mundial

La cantante británica reapareció en México como invitada estelar de un exclusivo evento corporativo

   
    Dua Lipa. ( Foto: Internet. )
Luego de poner fin a su Radical Optimism Tour el pasado 5 de diciembre en Ciudad de México, Dua Lipa volvió a acaparar la atención en el país con una presentación inesperada. La artista británica actuó en un evento privado realizado en Cancún, apenas días después de cerrar una gira que se extendió durante más de un año por distintas ciudades del mundo.

Las imágenes del concierto se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde se ve a la cantante interpretando varios de sus mayores éxitos, vestida con un leotardo brillante y botas altas. Aunque no se ha confirmado el repertorio completo, en los videos se reconocen canciones como New Rules, Don’t Start Now, Houdini y One Kiss, lo que generó sorpresa entre los usuarios por la magnitud del espectáculo.

El evento fue organizado por Power Home Remodeling, una empresa estadounidense que celebra anualmente Quest by Power, un encuentro exclusivo para empleados y socios. Según la compañía, se trata de una instancia de reconocimiento que combina música en vivo, bienestar y actividades recreativas, y que este año tuvo como sede el Hotel Moon Palace, en la Riviera Maya.

Además de Dua Lipa, el festival privado contó con presentaciones de artistas internacionales como Kid Cudi, Shaboozey, Rüfüs Du Sol y Kings of Leon. Aunque no se han revelado cifras oficiales, en redes sociales abundan las especulaciones sobre el elevado costo del show, que incluyó bailarines y una puesta en escena comparable a la de un concierto de gran escala.

