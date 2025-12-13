Música
Liz vuelve a enamorar al mundo con Ay Amor y confirma gira: "Estaré en Ecuador en febrero"

Liz revive Ay Amor con Magic Juan, apuesta por la IA y anuncia su esperado regreso a los escenarios ecuatorianos para 2026.

   
    Actualmente, Liz tiene 54 años y se encuentra trabajando en nuevos proyectos. ( RRSS )
La icónica cantante latina Liz sorprendió a sus seguidores con una colaboración de alto calibre junto a Magic Juan para reversionar su clásico de 1992, Ay Amor.

En entrevista con Ecuavisa, la artista venezolana reveló los detalles detrás de esta actualización musical, su incursión en la inteligencia artificial (IA) para su videoclip y su reacción al saber que inspiró a Karol G. Además, anunció emocionantes noticias para sus fans ecuatorianos.

Liz y su equipo usaron IA para crear el video de la nueva versión de Ay Amor.
Liz y su equipo usaron IA para crear el video de la nueva versión de Ay Amor. ( Cortesía )

El regreso de un himno y la colaboración con Magic Juan

La idea de revivir el éxito Ay Amor fue de Magic Juan, quien, según Liz, es un gran admirador de su música. Inicialmente, planificaban grabar un tema inédito, pero la propuesta de actualizar el clásico triunfó.

La cantante puso una condición esencial: mantener la esencia y el estilo original que hizo tan popular a la canción en los años noventa:

Quote

"Se logró lo que se quería y hasta más, no se perdió la esencia. [Magic Juan] me dirigió la voz espectacular. Se trajo para este momento, para esta generación", afirmó Liz.

Un detalle cabalístico y emotivo fue que la nueva versión se grabó en el mismo estudio donde se registró el original en 1992, lo que llenó de recuerdos a la artista.

Liz destacó que, vocalmente, no hay diferencias clave en la nueva grabación; su voz se mantiene en el mismo tono y la esencia original no fue alterada. La innovación radica en la producción, que se adaptó a las tendencias actuales:

  • Tecnología y Ritmo: Se actualizó el sonido con tecnología moderna.
  • Conservación del Género: Se mantuvieron elementos claves de su estilo, como la percusión menor, los timbales y las congas.
  • Elementos Modernos: Se añadió la guitarra eléctrica para darle más ritmo y acercarlo a la época actual, buscando que la nueva generación "se sienta identificada".
    • Liz y Magic Juan en el estudio de grabación.
    Liz y Magic Juan en el estudio de grabación. ( Cortesía )

    La IA estuvo involucrada en el videoclip

    La versión renovada de Ay Amor vino acompañada de un videoclip innovador realizado con Inteligencia Artificial, una iniciativa propuesta por Magic Juan.

    Liz confesó su escepticismo inicial, pues pensaba que el resultado sería caricaturas. Sin embargo, el proceso de enviar videos y fotografías de ella a los desarrolladores de IA superó sus expectativas:

    Quote

    "Cuando me enviaron una prueba, que yo veo y digo, wow, o sea, soy yo, pero en IA. Es mi rostro, son mis manos, incluyen mis manos, es mi cuerpo. O sea, eso es lo que yo quería, porque no quería nada que estuviese lejos de la realidad", explicó la artista.

    Liz anuncia gira y revela que habrá fechas en Ecuador

    Cumpliendo con su deseo de llevar su show a cada rincón del continente, Liz dio la noticia que sus seguidores en Ecuador esperaban:

    Quote

    "Pues, en febrero estaré en Ecuador y espero estar un buen rato, porque es que he ido solo dos veces [en 35 años de carrera] y he ido como que llego en la mañana y me sacan en la noche al show, muy rápido".

    La artista enfatizó su deseo de interactuar con sus fans, a quienes considera público fiel, y les agradeció infinitamente por mantenerla vigente. Liz, quien se define como una artista de tarima y de cantar en vivo, prometió que la gente podrá ver su show personalmente en Ecuador.

    Finalmente, a sus seguidores fieles, les pidió que la esperen y les anunció que viene con dos producciones discográficas: una de canciones inéditas y otra con sus temas clásicos actualizados.

