Palmeiras renovó el contrato del entrenador Abel Ferreira hasta 2027

El Palmeiras anunció que renovó su contrato con el técnico portugués Abel Ferreira hasta diciembre de 2027, a pesar de una temporada sin títulos en la que fue superado por Flamengo en la final de la Copa Libertadores y en el Brasileirão.

El equipo de São Paulo informó en un comunicado que extendió el vínculo "hasta el fin de 2027" y destacó "la relación de confianza construida por club y entrenador a lo largo de los últimos cinco años".

Ferreira, de 46 años, era un entrenador desconocido y sin títulos cuando llegó al equipo paulista en 2020.

Desde entonces ha ganado diez títulos con el Verdão, entre ellos dos campeonatos del Brasileirão en 2022 y 2023 y dos Libertadores en 2020 y 2021.

"Abel no es solo el técnico más victorioso de la historia de Palmeiras. Es también un profesional competente y dedicado", afirmó la presidenta del equipo, Leila Pereira, citada en el comunicado.

"Los valores de salario y premios son los mismos" del contrato que estaba a punto de vencer, detalló el Palmeiras.

La prensa local asegura que Abel Ferreira cobra unos USD 550 000 mensuales y sostiene que el portugués rechazó ofertas de Nottingham Forest y Wolverhampton para entrenar en Inglaterra.

