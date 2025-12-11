Palmeiras renovó el contrato del entrenador Abel Ferreira hasta 2027

El<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/palmeiras> Palmeiras </a>anunció que renovó su contrato con el técnico portugués <b>Abel Ferreira hasta diciembre de 2027</b>, a pesar de una temporada sin títulos en la que fue superado por Flamengo en la final de la<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/copa-libertadores> C</a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuavisa-hace-historia-y-transmitira-la-copa-libertadores-BA10546711></a>