Cine
15 dic 2025 , 07:29

El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer encontrados muertos en su casa de Los Ángeles

Uno de sus hijos es sospechoso del homicidio, según la revista People.

   
  • El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer encontrados muertos en su casa de Los Ángeles
    Fotografía de archivo del 17 de diciembre de 2013 del director estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, posando a su llegada al estreno de The Wolf Of Wall Street.( EFE )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El actor de Hollywood, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto el domingo 14 de diciembre en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, junto a su esposa fotógrafa de 68 años, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.

Lee más: El actor Peter Greene, intérprete de Pulp Fiction y The Mask, murió a los 60 años

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local y se encontró con los cuerpos.

Las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People y son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner. Además, ganó dos premios Emmy al mejor actor de reparto en la serie cómica All in the Family en 1974 y 1978.

De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU. y estuvo casado con Michele Singer desde 1989.

Conocido por All in the Family (1971), This is Spinal Tap (1984) y El lobo de Wall Street (2013). Como director, una de sus películas emblemáticas fue When Harry Met Sally...(1989).

Lee más: Brasil registra una caída de los homicidios en 2024, pero los feminicidios alcanzan récord

¿Hay algún sospechoso?

La revista People sospecha que Rob Reiner y Michele Reiner fueron asesinados por su segundo hijo, Nick de 32 años. Por su parte, el diario Los Angeles Times afirmó que un familiar está siendo investigado en relación con ambas muertes y filtra que en la casa de la pareja no existieron señales de entrada forzosa a la vivienda.

En una conferencia de prensa del domingo 14 de diciembre, el subjefe de Policía, Alan Hamilton, apuntó que no están buscando a nadie como sospechoso por el momento, y recalcó que iban a tratar de hablar con todos los familiares que pudieran durante sus indagaciones. Están previstas nuevas comparecencias de la policía a lo largo del lunes.

Lee más: Manabí: dos policías fueron asesinados en el cantón Olmedo

Temas
actor
Hollywood
esposa
hijo
asesinados
apuñalados
casa
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas