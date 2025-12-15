El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer encontrados muertos en su casa de Los Ángeles

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/actores-hollywood target=_blank>actor de Hollywood</a>, director y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/productores target=_blank>productor</a> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estadounidenses target=_blank>estadounidense</a> <b>Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/muerte target=_blank>muerto</a> el domingo 14 de diciembre en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, junto a su <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/esposa target=_blank>esposa</a> fotógrafa</b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/apunalados target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/actor-peter-greene-interprete-pulp-fiction-the-mask-murio-60-anos-OC10560295 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/homicidios target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/brasil-registra-caida-de-homicidios-pero-los-feminicidios-alcanzan-record-XH9494404 target=_blank></a></b>