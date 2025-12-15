El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer encontrados muertos en su casa de Los Ángeles

El actor de Hollywood, director y productor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue encontrado muerto el domingo 14 de diciembre en su casa de Brentwood, en Los Ángeles, junto a su esposa fotógrafa de 68 años, Michele Singer, quienes al parecer habrían sido apuñalados, informó la revista Variety.

Lee más: El actor Peter Greene, intérprete de Pulp Fiction y The Mask, murió a los 60 años

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local y se encontró con los cuerpos.

Las muertes fueron confirmadas por los medios TMZ y People y son investigadas como homicidio, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner. Además, ganó dos premios Emmy al mejor actor de reparto en la serie cómica All in the Family en 1974 y 1978.

De acuerdo con la biografía publicada en la página de IMDB, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU. y estuvo casado con Michele Singer desde 1989.

Conocido por All in the Family (1971), This is Spinal Tap (1984) y El lobo de Wall Street (2013). Como director, una de sus películas emblemáticas fue When Harry Met Sally...(1989).

Lee más: Brasil registra una caída de los homicidios en 2024, pero los feminicidios alcanzan récord