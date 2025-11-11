Seguridad
11 nov 2025 , 14:14

Manabí: dos policías fueron asesinados en el cantón Olmedo

Trascendió que hombres en moto balearon a dos policías que estaban en un parque del cantón manabita. En lo que va del 2025, más de 10 agentes han sido asesinados.

   
    Foto de un policía designado en una UPC de Esmeraldas. Foto referencial.( Presidencia de la República )
Dos policías fueron asesinados a balazos en el cantón manabita de Olmedo, la tarde de este martes 11 de noviembre.

El ataque armado contra los sargento segundo Edgar Eduardo Suárez Gómez y el cabo primero Nelson Eugenio Delgado Pinoargote ocurrió a las 13:10 en un parque de ese territorio.

Trascendió que hombres en moto balearon a los agentes cuando iban a aprehender a alguien.

De acuerdo a información del Ministerio del Interior disponible en su reporte de Homicidios Intencionales, hasta el mes de septiembre de 2025, 10 policías fueron asesinados.

En octubre pasado, un policía fue asesinado cuando intentó evitar un robo en en el sector Colinas del Norte de Quito.

