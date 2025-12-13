Cine
13 dic 2025 , 15:49

Cristiano Ronaldo aparecerá en la próxima entrega de Rápidos y Furiosos

Una publicación del actor estadounidense reavivó las versiones sobre un posible debut del futbolista portugués en la saga Rápidos y Furiosos.​​​​

   
  • Cristiano Ronaldo aparecerá en la próxima entrega de Rápidos y Furiosos
    Vin Diesel junto a Cristiano Ronaldo. ( Foto: Instagram. )
Fuente:
Registro
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Cristiano Ronaldo volvió a ser tendencia, esta vez fuera de las canchas, tras aparecer en una imagen difundida por Vin Diesel en redes sociales. En la fotografía, ambos se muestran abrazados durante un encuentro reciente, lo que bastó para que surgieran especulaciones sobre el papel del delantero portugués en la próxima entrega de la exitosa franquicia cinematográfica Rápidos y Furiosos.

También lea: Warner Bros. lanza el primer tráiler de Supergirl

El posteo fue acompañado por un mensaje en el que Diesel dice que se habría pensado un papel para el futbolista dentro del universo de la saga. La imagen fue tomada en Arabia Saudita, donde el actor asistió al Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, en Yeda, y presenció un partido del Al-Nassr, club en el que milita Ronaldo. La publicación acumuló millones de reacciones en pocas horas y alimentó versiones sobre un posible cruce entre el deporte y el cine de acción.

Pese al revuelo generado, no existe hasta ahora una confirmación oficial por parte de Universal Pictures ni del equipo de producción sobre la inclusión de Ronaldo en Fast & Furious 11. El propio mensaje de Diesel fue editado posteriormente, eliminando referencias específicas que habían reforzado las conjeturas iniciales, aunque sin frenar el entusiasmo de los seguidores de la saga.

También le puede interesar: Alejandra Jaramillo comparte encuentro solidario con Thalía en Miami, Estados Unidos

La próxima película, prevista para estrenarse en abril de 2027, marcará el cierre de la historia principal de Rápidos y Furiosos, una franquicia que a lo largo de sus diez filmes ha sumado figuras del deporte y la música a su elenco. En ese contexto, la aparición pública de Cristiano Ronaldo junto a Vin Diesel abre la puerta a una posible incursión del astro portugués en la actuación, un terreno que, por ahora, sigue siendo solo una incógnita.

Temas
Entretenimiento
Celebridades
Cine
cultura
franquicias
Cristiano Ronaldo
Vin Diesel
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas