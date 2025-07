El año 2026 está marcado para ser un hito no solo para Estados Unidos, sino también para el mundo de las Artes Marciales Mixtas. Con motivo del 250º aniversario de la Declaración de la Independencia de EE. UU., la UFC planea un evento impresionante, la que podría ser la cartelera más grande de su historia, celebrada nada menos que en los jardines de la Casa Blanca. La estrecha relación entre el presidente Donald Trump y el jefe de la UFC, Dana White, ha sido clave para gestar esta ambiciosa idea.

Dana White reveló los intrincados detalles detrás de este megaproyecto. Explicó que Ivanka Trump, hija del presidente, ha estado trabajando de cerca con su equipo para coordinar la logística. "Ahora tenemos que presentárselo a Donald", comentó White, dejando entrever el nivel de planificación que implica un evento de esta magnitud en un lugar tan emblemático.

Sin embargo, los fanáticos se enfrentan a una "mala noticia" en cuanto a la compra de entradas. Este no será un evento de acceso masivo. White aclaró que el Servicio Secreto limitará drásticamente la asistencia, y todos los invitados deberán pasar una estricta verificación de antecedentes. De hecho, las entradas serán gratuitas, pero estrictamente por invitación, lo que lo convertirá en un evento de acceso limitado y altamente exclusivo. "Será la cartelera más loca de la historia", aseguró Dana White, elevando aún más las expectativas.

Además, tendremos el regreso de algunos luchadores, uno de los nombres más sonados es el de Jon Jones, quien hace semanas había anunciado su retiro profesional por falta de motivación. Sin embargo, este megaevento ha reavivado su espíritu competitivo. "Encontré mi propósito, es lo que necesitaba: algo más allá del dinero", afirmó 'Bones' en sus redes sociales, motivado por la posibilidad de "representar a Estados Unidos en la Casa Blanca".

A Jones se suma otra figura icónica, el gran Conor McGregor. The Notorious, quien no ha peleado desde su lesión en la pierna hace cuatro años, ha dejado claro su deseo de regresar para esta histórica velada. "Parece que voy a volver al Despacho Oval. Ahí es donde me dirijo ahora", comentó McGregor en su última aparición pública, confirmando su intención de pisar el octágono en la Casa Blanca.