Ilia Topuria , el "Matador" , no es solo un fenómeno por su talento en el octágono, sino por la poderosa mentalidad. Lejos de depender de la motivación momentánea, su verdadero secreto para vencer a sus rivales está en una filosofía de vida que lo mantiene en la cima. Para Topuria, l a clave no está solo en su fuerza física y su entrenamiento, sino en el trabajo constante, la confianza absoluta y una profunda gratitud.

La motivación de Topuria nace de un deseo constante de ser mejor cada día. No se conforma, siempre busca una versión mejor de sí mismo. Además, sus sueños actúan como un motor que lo impulsa a trabajar duro y a perseverar, sin importar lo difícil que sea el camino. Ilia menciona que debes imaginar que ya has ganado, que ya has alcanzado tus metas, y esto se te hará realidad, pero debes creértelo al 100%. Además, para él, es fundamental no dejarse afectar por opiniones o críticas externas, manteniendo una paz interior que lo protege ante las distracciones del mundo.