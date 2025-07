El 28 de junio tuvo lugar el primero noqueo de la carrera de Charles Oliveira, cinturón negro en Jiu-Jitsu Brasileño, tuvo sus primeras declaraciones en la agencia Ag. Fight tras su derrota ante Ilia Topuria:

"Con certeza (Ilia) es el tipo que golpea más fuerte, es el que me golpeó más fuerte, no hay como negarlo, yo recibí golpes durísimos de tipos como Justin Gaethje, Dustin Poirier o Michael Chandler que que solo terminaron en una caída".

"Nunca me habían noqueado. Me habían derribado con puñetazos, pero esta vez me noquearon. Fue algo nuevo para mí. No sabía qué había pasado", comentó.

El brasileño admitió que no pudo hacer muchas de las cosas que tenía planeadas y su frustración fue evidente:

“Cambiaría todo lo que hice. Todo lo que entrené, no lo puse en práctica. No hice nada de lo que entrené. Él implementó su estrategia y se convirtió en campeón".

"Había entrenado muchas patadas a la pantorrilla, muchos pisotones de rodilla, no quedarme quieto. Y entonces comenzó la pelea, me quedé quieto, recibiendo golpes", concluyó.

Ilia Topuria es el primer peleador invicto en convertirse en campeón de dos divisiones y se especula que su siguiente oponente sea Paddy Pimblett o Islam Makhachev.