UFC: Marlon Chito Vera y Sean O'Malley dieron el peso necesario para pelear por el título

En el caso de que Chito no daba el pesaje exacto, no iba a poder ser elegible para campeón. Lo que suele ocurrir, en peleas que no son por el título, el peleador es multado, y se da una parte de su pago al rival. O si la diferencia es bastante, el combate se puede cancelar.

En esta ocasión existe un peleador de respaldo para la pelea del campeonato es Merab Dvalishvil, quien también dio las 135 libras necesarias.

Chito Vera y Sean O'Malley van a pelear por el título de campeón de peso gallo este sábado, 9 de marzo, en el Kaseya Center de Miami.