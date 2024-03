Falta poco para el combate más importante de la carrera de Marlon Chito Vera. El 9 de marzo, el ecuatoriano se enfrenta al estadounidense Sean O’ Malley por el cinturón de la división de peso gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Por ello, Vera se encuentra en pleno campamento preparándose para este combate. Entrena dos veces por semana, se cuida en la comida y todo por cumplir su sueño: ser el primer ecuatoriano en quedar campeón de la UFC.

Cabe recordar que el nacido en Chone ya derrotó a O’Malley por KO técnico. Vera solo necesitó un round para llevarse un espectacular triunfo. Han pasado tres años desde esta victoria que lo catapultó como uno de los mejores peleadores de su división.

Vera y O'Malley se encontraron en la rueda de prensa, en medio del grito "Chito, Chito". El tricolor dijo "El amor se siente, el apoyo se siente, y Ecuador va a tener su primer campeón mundial".

Además, mencionó que "la suerte me sonríe y me seguirá sonriendo, por mi trabajo fuerte, por las ganas que le meto, por todo lo que he hecho durante todos estos años, nunca me he rendido y lo que diga este pendejo (O'Malley), no importa".

