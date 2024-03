La pelea de Chito y Suga fue la coestelar del Miocic vs. Cormier 3 por el título del peso pesado de la UFC, pero el combate del ecuatoriano se llevó las miradas.

Tras esa caída, el ecuatoriano aprovechó para finalizarlo con golpes efectivos, hasta que el árbitro detuvo el combate para darle el triunfo a Chito, faltando 22 segundos del primer asalto.

No obstante, sin importar ese resultado y su récord, O’ Malley se considera invicto, y no cuenta como legítima esa derrota ante Chito, ya que señala que perdió por una lesión que tuvo, pero no porque Vera haya sido mejor que él.

Ahora, ambos volverán a luchar, pero ahora tienen en el medio el cinturón de campeón de peso gallo, y es una revancha para O’ Malley.