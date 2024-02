Falta poco para el combate más importante de la carrera de Marlon Chito Vera. El 9 de marzo, el ecuatoriano se enfrenta al estadounidense Sean O’ Malley por el cinturón de la división de peso gallo de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Por ello, Vera se encuentra en pleno campamento preparándose para este combate. Entrena dos veces por semana, se cuida en la comida y todo por cumplir su sueño: ser el primer ecuatoriano en quedar campeón de la UFC. "Estoy entrenando de la mejor manera, de la forma más fuerte, de la forma más rigurosa, como siempre disciplinado, trabajando y dándole día a día, sin desmayar, sin bajar la intensidad. Es una pelea muy importante que podría cambiar mi vida, así que estoy poniendo todo en este campamento", dijo Chito Vera en una entrevista con Ecuavisa.com. Cabe recordar que el nacido en Chone ya derrotó a O’Malley por KO técnico. Vera solo necesitó un round para llevarse un espectacular triunfo. Han pasado tres años desde esta victoria que lo catapultó como uno de los mejores peleadores de su división.

Sean O' Malley y Marlon Chito Vera en su pelea por la UFC ( )

¿Cuáles son las claves para derrotar a Sean O' Malley? Llegar listo. Mantener el enfoque. Sabemos que es un peleador que tiene muy buen counter, entonces debo estar atento al contragolpe, no moverse mucho, la guardia cerrada y pelear como siempre peleo, con seguridad y buscando la forma de lastimarlo. ¿Qué errores no debe cometer ante O' Malley? Contra ningún peleador puedes cometer errores. Este es un deporte que no puedes jugar mucho. El mínimo fallo puede ser perjudicial. Simplemente, hay que mantener el enfoque, cabeza tranquila, calma y buscar un momento para poder hacer daño al rival. ¿Te afecta de cierta manera los comentarios de Sean O' Malley? Yo no le falto el respeto a nadie y nunca uso la fuerza como mi primer instrumento, pero no nos confundamos. Si estamos frente a frente y me dices algo, que no me gusta, pues en ese momento lo vamos a arreglar de una simple forma. Yo soy de las personas, que si tú me insultas sin razón, te tengo que meter un manotazo. Lea también: Michael Morales: “Chito está sí o sí para ganarse ese cinturón”

¿El corte de peso es lo más difícil para un luchador? El corte de peso es lo peor. No hay un peleador que se levante contento el día del corte de peso, pero es parte del trabajo y así son las reglas. ¿En el caso de ganar el cinturón de peso gallo, pensaría en subir de categoría? Primero, lo primero ganar el cinturón y luego consolidarte un campeón de verdad. Para ello tienes que defenderlo, no es de ganarlo una vez y querer irte a otra división. Eso yo creo que es huirle a los contendientes. Eso no es ser un campeón de verdad. Yo creo que los cambios de peso son cuando realmente te estableces como campeón y les ganaste a los Top 5. ¿Cuál ha sido el rival más difícil a vencer? ​​​​​​He tenido muchas peleas duras. He peleado con bastantes luchadores de alto nivel y pienso que hasta el día de hoy no he tenido una pelea fácil, por así decirlo. Todas han sido bastante fuertes hasta las que he ganado rápido, fueron con oponentes duros. ¿Se considera un referente del deporte ecuatoriano? En lo personal nunca me pongo esa estampa en el pecho. La gente sabe quién soy, lo que he hecho y el Ecuador me respalda. Yo digo que el pueblo hable por mí. Yo realmente no soy la persona que digo eso, ni me creo tampoco. Simplemente, trabajo y poco a poco voy cosechando logros.

Sean O' Malley y Marlon Chito Vera previo en su pelea por la UFC ( )

¿Tiene amigos en su división en la UFC? No, es imposible. Mis únicos amigos son los pesados con los que nunca voy a pelear. ¿Cómo es su relación con Michael Morales? Somos pesos diferentes. No es que podemos ayudarnos. Vivimos en otros países, entonces realmente es como que dos ecuatorianos estén jugando en diferentes equipos, pero al final del día, le deseo lo mejor y que siga bien. ¿Cómo es el doping en la UFC? De la nada llegan. Te tocan la puerta, te sacan sangre y muestra de orina. Todo esto es aleatorio y en el caso de que no estés en casa te llama tres o cuatro veces y no contestaste, te ponen falla. En mi caso tienen mi número personal, el de mi entrenador, el de mi madre y el de mi mujer. Lea también: UFC: la pelea de Marlon Chito Vera contra Sean O' Malley será el 9 de marzo en Miami, Estados Unidos

Chito Vera sobre la situación del país

¿Con todo lo que ha pasado últimamente considera que Ecuador es un país para vivir? 100% obviamente lo que ha pasado es algo nuevo y creo que va a acabar pronto, por lo que veo ya se está empezando a reformar la cosa. Lo malo tiene que salir. Tienen que fumigar para que se vayan todas las cosas malas.