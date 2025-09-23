Red Bull despide a Christian Horner tras 20 años en la escudería

Tras dos décadas de éxitos, Christian Horner ha dejado de ser el director de la escudería Red Bull Racing. Su salida, que se produce después de intensas tensiones internas, marca el cierre de una etapa dorada para el equipo de Fórmula 1. Horner, quien lideró a la escudería a ocho títulos de pilotos y seis campeonatos de constructores, se despidió tras el Gran Premio de Gran Bretaña, aunque la noticia se hizo oficial esta semana.

Según reportes de medios europeos como The Telegraph y BBC Sport, Horner acordó una millonaria indemnización de alrededor de 80 millones de libras esterlinas. La cifra compensa los años restantes de su contrato, que expiraba en 2030, y las cláusulas de no competencia. Por su parte, el directivo se despidió del personal de la fábrica expresando su orgullo por los logros alcanzados.

La salida de Horner se originó por una combinación de factores, incluyendo la búsqueda de mayor control por parte de la empresa matriz de Red Bull en Austria, la muerte del cofundador Dietrich Mateschitz y un escándalo de acoso sexual que, aunque Horner fue absuelto, profundizó las fracturas dentro del equipo. La relación con figuras clave como Helmut Marko y Jos Verstappen se deterioró de forma irreversible y aceleró la decisión.

Leer más: Alcaraz cerrará el año como número 1 del ranking ATP

La reestructuración en la escudería ha sido profunda. El legendario diseñador Adrian Newey abandonó el equipo en 2024, molesto por las tensiones internas y la minimización de su papel. Otros directivos también han presentado su dimisión, lo que refleja el deterioro de la estructura interna. El bajo rendimiento del equipo en la primera mitad de la temporada y la pérdida de apoyo de accionistas también precipitaron la decisión final sobre Horner.

A pesar de su salida, el futuro de Horner en la Fórmula 1 sigue siendo incierto. Se rumorea que podría regresar al paddock en 2026, con varios equipos interesados en su experiencia. Aunque se especulaba que podría ser una opción para el nuevo equipo Cadillac, que contará con el piloto mexicano Checo Pérez, reportes de ESPN indican que la escudería ha descartado esa posibilidad y ha confirmado al británico Graeme Lowdon como su jefe de equipo.

Otros proyectos que podrían seducirlo son equipos como Alpine o el poderoso Ferrari. Sin embargo, no se descarta que el experimentado directivo prefiera esperar a que se presente una oportunidad que le permita tomar el control de un gran proyecto, como ya lo hizo en el pasado con Red Bull.

También te puede interesar: Verstappen gana el Gran Premio de Azerbaiyán y Carlos Sainz vuelve al podio