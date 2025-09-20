Juleisy Angulo hace historia: campeona mundial de jabalina con récord nacional

La atleta ecuatoriana <b><a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/mundial-atletismo>Juleisy Angulo</a> </b>se consagró este sábado como campeona mundial de lanzamiento de jabalina en el Mundial de Atletismo que se celebra en<b> Tokio, Japón,</b> firmando una jornada histórica <b></b> <b></b><b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/otros-deportes/orgullo-tricolor-juleisy-angulo-rompe-record-nacional-y-se-clasifico-a-la-final-de-jabalina-en-tokio-LE10141039></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b>