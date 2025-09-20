Más deportes
Juleisy Angulo hace historia: campeona mundial de jabalina con récord nacional

La atleta ecuatoriana Juleisy Angulo se consagró este sábado como campeona mundial de lanzamiento de jabalina en el Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio, Japón, firmando una jornada histórica para el deporte ecuatoriano.

   
    Juleisy Angulo, atleta ecuatoriana.( ARCHIVO )
Angulo, de 29 años, no solo se llevó la medalla de oro, sino que lo hizo rompiendo el récord nacional con un lanzamiento de 65.12 metros, superando ampliamente su anterior marca personal y consolidándose entre las mejores del mundo en esta disciplina.

Lea: ¡Orgullo Tricolor! Juleisy Angulo rompe récord nacional y se clasificó a la final de Jabalina en Tokio

La ecuatoriana se impuso con autoridad a sus principales rivales: la letona Anete Sietina, que logró 64.64 metros (plata), y la australiana Mackenzie Little, que cerró el podio con 63.58 metros (bronce).

Angulo dio la sorpresa mundial ya que llegó como la número 31 del ranking global y apenas la decimocuarta mejor marca de la temporada, pero en su segundo intento lanzó la jabalina a impresionantes 65,12 metros, superando el récord nacional que ella misma había establecido un día antes en la fase de clasificación con 63,25 metros.

Ninguna de sus rivales logró superar ese lanzamiento, y Angulo mantuvo el liderato hasta el final de la competencia. Con esta victoria, no solo suma la segunda medalla para Ecuador en este Mundial —tras el bronce de Paula Torres en los 35 km marcha—, sino que marca un hito histórico para el atletismo nacional: es la primera vez que el país obtiene una medalla mundial en una prueba de lanzamiento. Una gesta que consagra a Angulo como una de las grandes figuras del deporte ecuatoriano.

