22 sep 2025 , 11:31

Alcaraz cerrará el año como número 1 del ranking ATP

El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, está cerca de finalizar el año como líder de la ATP con una amplia ventaja sobre el italiano Jannik Sinner.

   
    El tenista español Carlos Alcaraz saluda a la afición tras derrotar al argentino Francisco Cerúndolo durante la disputa de la Copa Laver en San Francisco, Estados Unidos.( EFE )
El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, está cerca de asegurar finalizar el año como líder de la ATP con 11 540 puntos y una ventaja de 760 sobre Jannik Sinner, su único perseguidor.

El joven tenista murciano, de 22 años asaltó el puesto de líder con su título en el Abierto de Estados Unidos al vencer en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a Jannik Sinner.

El italiano es el único que acecha su posición, el alemán Alexander Zverev es tercero en la lista.

Los dos mejores del ranking jugarán ATP 500, Sinner jugará en la capital china y Alcaraz jugará en Tokio, donde debutará y su primer rival será el argentino Sebastián Báez.

Ambos sí coincidirán en el Masters 1 000 de Shanghai, donde el italiano fue campeón en 2024 y el español cayó en cuartos de final. Por lo tanto en esa cita, Sinner expondrá 1 000 puntos mientras que Carlos sólo se jugará 200.

