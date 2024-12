El mercado de pases en el fútbol ecuatoriano empieza a moverse. Orense Sporting Club le comunicó a Liga de Quito que no hará uso de la opción de compra del defensa Yeltzin Erique.

El jugador ecuatoriano surgido en las divisiones inferiores de Liga de Quito fue cedido al cuadro bananero para que pueda tener más minutos durante esta temporada.

Erique con Orense disputó 22 partidos durante el 2024, dio una asistencia, no anotó ningún gol y tuvo cuatro tarjetas amarillas. No pudo demostrar todo su talento, que lo llevó a ser convocado a la selección de Ecuador Sub 20.

Lea también: ¿Se queda Alex Arce en Liga de Quito?, esto dijo su representante

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, confirmó su regreso en un diálogo con Área Deportiva (99.3 FM).

"Con alegría puedo decirles que Yeltzin Erique vuelve a Liga de Quito y le daremos su medalla de campeón", dijo el presidente del cuadro albo.

Ahora, Erique buscará ganarse un puesto en el once titular del entrenador Pablo Sánchez, que en 2025 disputaran la Copa Libertadores, Supercopa Ecuador, Copa Ecuador y Liga Pro.