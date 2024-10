Liga de Quito, actual líder la Liga Pro, mantiene una deuda con el actual entrenador del AV25, Antonio Valencia, cuando fue jugador del cuadro albo.

Sobre esta situación, el presidente del cuadro albo, Isaac Álvarez, dijo en una entrevista con Área Deportiva (99.3 FM) : "Se mencionaba una deuda con un gran jugador, una gran persona como es Antonio Valencia. Llegamos a un acuerdo, creo que en dos horas".

"Claro que vamos a pagar, son deudas de hace cuatro, cinco años, no es que ahora yo me endeudé y no le estoy pagando”, agregó.

"Es una deuda institucional que tenemos que asumir quienes estamos ahora, porque esa es la historia del fútbol. Ponernos aquí a reprochar, no logramos nada", indicó.

"Hay que ver salidas, hay que ver cómo lograr una Liga de Quito más fuerte, que no tomará poco tiempo, pero será el tiempo que vaya a necesitarse para lograr eso", finalizó.

Actualmente, Liga de Quito es líder de la segunda etapa de la Liga Pro con 19 unidades y su próximo partido será ante Técnico Universitario por la fecha 10 del torneo local.