El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, mencionó que la deuda que tiene el cuadro albo de USD 30 millones heredó de la Comisión de Fútbol, a la cual también perteneció y que estuvo presidida por Esteban Paz.

Ante estas declaraciones, el exdirigente de Liga de Quito y actual dueño de los Leones del Norte de la Serie B del fútbol ecuatoriano, Esteban Paz, apuntó contra Álvarez.

"He querido mantenerme al margen de todo lo que he escuchado y como escuché a la directiva actual del equipo, con mi grupo de trabajo nos sentimos molestos. Es una amnesia selectiva, que no se acuerda lo que se firma y desprenderse del pasado", dijo Paz en un diálogo con Mundo Deportivo.

"Me pregunto con quién trabajamos en años pasados. Él dijo que hizo todo, que él manejó todo para lograr ser campeón dos títulos en un año con un ego impresionante. Desde (Luis) Zubeldía (ex entrenador de LDU) hasta a mí nos sorprendimos por sus declaraciones", añadió.

"No se está solo para los viajes y para las fotos. Se le comunicaba todo, es un mentiroso. Se le presentó todos los documentos de 5 años de la Comisión, ahora dice que desconocía todo. Antes era el artífice y él solo trajo un auspicio en 5 años y no llegaba ni a 50 mil dólares", agregó.

"Todos los años tuvimos problemas económicos. Nunca tuvimos problemas para no inscribir jugadores y tocaba hacer reuniones y resolver para poder contratar jugadores, pero nunca se nos sancionó por pagos", argumentó.

"Mucha gente trata de refregar que la deuda que esto, que el otro. Todos los años estuvimos en peleas, desde la época de mi padre hasta en 2018 o antes, y hemos sido catalogada la mejor dirigencia que tuvo este país en su historia. Nadie logró lo que nosotros como dirigentes. Hoy tome la decisión de Leones del Norte solo por mis colaboradores, porque son gente leal y trabajadora", finalizó.