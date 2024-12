"De todas las ligas de Sudamérica me llamaron a preguntar por Alex, por ahí no me llamaron de Perú, pero del resto sí. Tengo conocimiento que al club le han contactado de varios mercados. Ni hablar de los países árabes, el sábado en el partido me hablaron de Rusia y de Japón", dijo en diálogo con Área Deportiva.

"Yo voy a buscarle un proyecto deportivo exitoso, interesante como el de Liga de Quito, que jugó muchas competencias. Nos quedó ese gusto de grandes partidos, vamos a buscarle eso y después la parte económica, ya que los futbolistas tienen la vida útil corta", agregó.

"Alex (Arce) se retrasó un poco explotar en el inicio de su carrera, entonces tiene más corta todavía. Tenemos que tomar una decisión que lo beneficie ampliamente a él y a toda su familia", finalizó.

