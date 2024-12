"Al Patón lo conozco de dos situaciones distintas porque cuando se retira del fútbol era técnico de Reserva, donde en algún momento me citó. Pero le picó el bichito de seguir jugando e hizo el intento, que fue justo cuando me subieron a entrenar con el plantel de Primera. O sea que compartimos entrenamientos como jugadores, ja", recordó Sánchez a Diario La Capital.

El propio Bauza le aconsejó en algún momento a Sánchez en volver a Argentina cuando estaba en Europa: "Me dijo que creía que cuando un jugador venía de Europa le llevaba un tiempo adaptarse nuevamente, que aproveche lo de Gimnasia porque estaba conforme con el plantel que tenía, que si me iba bien y me necesitaba me iba a buscar. Y así fue. A los seis meses me llamó y fue él quien me repatrió".