01 oct 2025 , 12:44

Xavier Arreaga: “(Ante Independiente del Valle) Es la primera final de diez que vamos a tener y es vital”

Xavier Arreaga habló de la importancia del encuentro entre Barcelona SC ante Independiente del Valle por la primera fecha del hexagonal principal de la LigaPro.

   
    Xavier Arreaga confía en que Barcelona SC consiga la victoria ante Independiente del Valle en la LigaPro.( API )
Barcelona SC llega al hexagonal principal con una diferencia de 10 puntos con Independiente del Valle, pero tienen la oportunidad de recortar distancias en la primera fecha por la LigaPro.

El capitán de los toreros, Xavier Arreaga, pidió a los hinchas que confíen en el club para la segunda fase del torneo y no pierdan las esperanzas de salir campeón al final de la temporada.

“Sabemos que este club se ha hecho de hazañas históricas. Hazañas en las que la gente da al equipo por muerto y de ahí sale el resurgir de esta camisa y de este escudo”, señaló el central en El Canal del Fútbol.

"Estamos muy comprometidos, con mucha fe y mucha convicción de que vamos a hacer lo humanamente posible para ser campeón"

Xavier Arreaga calificó de final el encuentro ante Independiente del Valle
Xavier Arreaga calificó de final el encuentro ante Independiente del Valle ( API )

De esa misma forma, Arreaga reconoció que “este hexagonal es nuestro último salvavidas, el partido contra Independiente es crucial y clave, va a marcar mucho la tendencia de lo que va a ser este grupo”.

Finalmente, Xavier dijo que “va a ser muy lindo de jugar y disputar y esperemos arrancar con una victoria. Por ese lado va la mentalidad del grupo y personal. Es la primera final de diez que vamos a tener y es vital para nosotros arrancar con una victoria”, cerró.

El encuentro entre Barcelona e Independiente del Valle se disputará este domingo 5 de octubre, a las 17:30, en el estadio monumental.

