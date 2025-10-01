Fútbol Internacional
Los emotivos gestos del FC Barcelona y el PSG con la fundación Xana, de la familia de Luis Enrique

El FC Barcelona y el PSG decidieron subastar las camisas que utilizarán en su duelo de Champions Legue y donar los fondos para la fundación Xana, de la familia de Luis Enrique

   
    FC Barcelona y PSG donarán subastarán las camisetas que usarán en el duelo de la Champions League para la fundación Xana.( EFE )
El FC Barcelona ha anunciado que subastará las camisetas de los jugadores que se enfrentarán al PSG de Willian Pacho en la Champions League para recaudar fondos para la Fundación Xana, creada por la familia de Luis Enrique Martínez, tras el fallecimiento de su hija.

La entidad azulgrana destinará este dinero al programa Pulseres Blaugranes de la Fundación Barça, que tiene como objetivo humanizar la estancia hospitalaria de larga duración de niños y adolescentes con enfermedades graves, y reservará una parte de la recaudación específicamente para la Fundación Xana.

La organización, impulsada por Luis Enrique, se centra en ofrecer acompañamiento médico, social y emocional a niños con enfermedades graves y a sus familias.

En un comunicado, el club catalán ha indicado que "este apoyo se enmarca en la colaboración iniciada hace unos meses entre ambas fundaciones", y se concretará próximamente en una encuentro entre un niño con enfermedad grave y jugadores del primer equipo del Barça.

La fundación Xana recibió el premio Sócrates en la gala del balón de Oro 2025.
La fundación Xana recibió el premio Sócrates en la gala del balón de Oro 2025. ( EFE )

Por su parte, el PSG lucirá el logotipo de la Fundación Xana en su camiseta, debajo del dorsal, durante el partido de este miércoles por la noche en el Estadio Montjuic.

Además, el club parisino anunció en sus redes sociales que las camisetas usadas por los futbolista en el partido contra el Barça serán subastadas próximamente y la totalidad de los ingresos será destinada a dicha organización.

En la rueda de prensa previa al partido, Luis Enrique Martínez agradeció al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, el gesto de dar visibilidad a la Fundación Xana, que recientemente fue premiada en la gala del Balón de Oro con el Premio Sócrates.

