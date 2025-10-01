Los emotivos gestos del FC Barcelona y el PSG con la fundación Xana, de la familia de Luis Enrique

El FC Barcelona ha anunciado que subastará las camisetas de los jugadores que se enfrentarán al PSG de Willian Pacho en la Champions League para recaudar fondos para la Fundación Xana, creada por la familia de Luis Enrique Martínez, tras el fallecimiento de su hija.

La entidad azulgrana destinará este dinero al programa Pulseres Blaugranes de la Fundación Barça, que tiene como objetivo humanizar la estancia hospitalaria de larga duración de niños y adolescentes con enfermedades graves, y reservará una parte de la recaudación específicamente para la Fundación Xana.

La organización, impulsada por Luis Enrique, se centra en ofrecer acompañamiento médico, social y emocional a niños con enfermedades graves y a sus familias.

En un comunicado, el club catalán ha indicado que "este apoyo se enmarca en la colaboración iniciada hace unos meses entre ambas fundaciones", y se concretará próximamente en una encuentro entre un niño con enfermedad grave y jugadores del primer equipo del Barça.